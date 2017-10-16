Дизайнер и стилист Бритта Лауметс: сочетайте самые разные узоры!

По словам стилиста, знающего толк в трендах, из цветов в данный момент доминирует, в первую очередь, красный, комбинация синего и серого, а также землистые тона. «Красный – действительно один из хитов сезона, как в аксессуарах, так и в одежде, – подтверждает Лауметс. – Из синих и серых тонов представлены настроения нашего моря, где легкость сочетается с силой». Стилист советует присмотреться к таким тонам, как оттенки бежевого, песочный, тростниковый, грязно-серый и болотный. «В моде и глубокие ягодные цвета – вишневый, тона красного винограда, крыжовника, а также черничный».

Из узоров этой осенью доминируют цветочные принты различной величины, которые делают грустное осеннее настроение более легким и романтичным. «Важную роль играют и разнообразные полоски, а также ставшая вновь популярной клетка, – рассказывает Лауметс. – Более смелые модники и модницы могут попробовать сочетание всех этих узоров».

Из тканей, по словам стилиста, на первый план вышел нарядный бархат, который поможет привнести немного роскоши в повседневную жизнь. Не стоит забывать и о легких, струящихся тканях, обычно популярных летом, но так освежающих осенний образ в умелом сочетании с другими тканями.

Ключевые тренды сезона:

- Романтика и роскошь / северная элегантность;

- Power woman – женщина в брючном костюме производит сексуальное и просто шикарное впечатление, один из главнейших трендов этого сезона;

- Leisure wear – стиль, вдохновением для которого послужила спортивная одежда, которая прекрасно подходит для людей с быстрым жизненным темпом. Комфорт, комфорт... и еще раз комфорт!

- Белье и ночные рубашки не только для того, чтобы скрываться в них под одеялом или от других.