Блогер советует: топ-пять модных трендов этого сезона

· Широкие плечи. Нам казалось, что подплечники давно канули в лету, но в этом сезоне они вновь на волне популярности. Модные показы буквально ломятся от моделей с широкими плечами, и речь вовсе не о мужчинах, а о худеньких женщинах. Если хочешь, можешь одолжить пиджак у мужа... или дедушки!

· Блестящая обувь. Требовательный тренд с учетом нашего климата, чтобы не замарать обувь уже после 5 минут пребывания на улице. Придется блистать внутренней красотой! В любом случае, у каждого модника и модницы в этом сезоне должно быть минимум три пары блестящей обуви в ожидании своего звездного часа (ну или пяти минут)!

· Бабушкина шуба. Если пиджаки можно одолжить у дедушки, то самую модную шубу – точно у бабушки! Винтажные шубы с длинным ворсом очень популярны в этом сезоне, что уж говорить об эффективности повторного использования! Win-win!

· Красный. Самый модный «лук» сезона – красный. Красное пальто. Красный пиджак. Красные штаны. Красные сапоги. Красная сумка. Все красное. Мы ничего не забыли?

· Спортивная одежда, которая вновь вернулась на модные подиумы. Кажется, комфорт снова в тренде. Отправляться прямиком из спортзала на улицу мы все же не рекомендуем, а вот присмотреться к спортивной одежде из бархата или украшенной стразами – вполне. Самые смелые могут примерить такую одежду с каблуками! Победа в беговом забеге вряд ли светит, а вот в модном марафоне легко можно завоевать первое место.