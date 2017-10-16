Лозунги – на спину, шарфы футбольных клубов – на шею: эти тренды задают тон мужской моде

· Пуховики, идеально подходящие для эстонского климата. Настоящие гуру моды внимательно подходят к выбору пуховика – высокотехнологичные материалы и новейшие формы. Мужчинам точно не придется мерзнуть этой зимой!

· Красный цвет доминирует в этом сезоне и в мужской моде. Красные костюмы, свитера, ботинки и аксессуары – как же обрадуется Дед Мороз!

· Берет стал фаворитом модных подиумов. Скоро мы узнаем, осмелятся ли наши мужчины примерить этот французский аксессуар, как это делали наши отцы и деды. Конечно, меховые шапки-ушанки предпочтительнее в нашем климате, да и сочетать береты с пуховиками – задача не из легких.

· Лозунги. Мы живем не в простое время. Настоящий мужчина не скрывает своего мнения, а модная одежда украшена текстами, лозунгами и утверждениями. Ты за любовь, мир или политику? Модная одежда тебе в помощь!

· Шарфы футбольных клубов. У мужчин есть повод для радости – шарфы футбольных клубов, которые есть у многих фанатов, официально в моде. Теперь не придется носить их исключительно дома – смело говори своей второй половине, что они в моде!