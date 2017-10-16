Вот как вы можете забеременеть, даже во время приема противозачаточных

Вы забыли таблетки или не приняли их вовремя

Если вы не принимаете противозачаточные таблетки в соответствии с предписаниями, вы повышаете риск зачатия. В жизни всякое случается, и вы можете забыть таблетки дома или перепутать дни их приема. Однако важно, чтобы вы принимали противозачаточные в одно и то же время, особенно если таблетки, которые вам назначили, содержат прогестин, в противном случае вы не защищены от нежелательной беременности, пишет Soulpost.ru.

Прием противозачаточных с другими лекарствами

Возможно, вы замечали, что, выписывая любые средства, доктора интересуются, не принимаете ли вы другие лекарства? Это связано с тем, что иногда некоторые активные или, в редких случаях, неактивные ингредиенты, могут не сочетаться друг с другом или, что хуже, угнетать действие друг друга. Это касается и противозачаточных таблеток.

Большинство противозачаточных таблеток состоят из комбинации женских гормонов эстрогена и прогестина. Хорошая новость заключается в том, что вам не нужно беспокоиться о том, что ваши средства контрацепции не подействуют, когда вы принимаете антибиотики. Единственный антибиотик, который, как доказано, отрицательно влияет на эффективность противозачаточных, — это рифампин, он назначается для лечения туберкулеза.

Согласно Planned Parenthood, существуют также специальные типы лекарств, используемые для лечения грибковых инфекций, ВИЧ и эпилептиформных припадков, которые могут угнетать действие противозачаточных пилюль, поэтому необходимо проконсультироваться со своим гинекологом, прежде чем вы начнете принимать новые лекарства.

Хранение таблеток при высоких температурах

Если вы часто оставляете таблетки в сумке, кошельке или в бардачке автомобиля, у вас могут быть проблемы. Убедитесь, что ваши таблетки хранятся при температуре ниже +25°С. Влажность также может повлиять на действие лекарств, что делает ванную комнату не самым лучшим местом для их хранения.

Прием зверобоя пронзеннолистного

Зверобой — это травяная добавка, обычно используемая для лечения легкой и умеренной депрессии. Однако она способна снижать эффективность многих лекарств. В недавних исследованиях было зарегистрировано несколько случаев нежелательной беременности у женщин, которые принимали противозачаточные в сочетании со зверобоем.

Только начали принимать таблетки

Если вы только начали принимать противозачаточные таблетки, важно знать, в каком периоде вашего цикла вы пребываете. Если вы начнете принимать таблетки сразу после окончания критических дней, тогда вам можно не беспокоиться. Но, предположим, вы находитесь в середине своего цикла и не хотите ждать, пока не пройдут ваши месячные. Это совершенно нормально, но вам нужно будет использовать дополнительную форму защиты в течение первых семи дней, чтобы избежать беременности.