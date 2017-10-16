50-летняя австралийка создала «современную семью», раздав замороженные эмбрионы

Когда Натали Ловетт было около 30 лет, у нее случился выкидыш, после чего она никак не могла забеременеть снова. В итоге женщина решила найти доноров, а затем отправилась из Австралии в США, и после процедуры ЭКО родила девочку. При этом у нее осталось еще 24 замороженных эмбриона, которым она также решила дать шанс появиться на свет Lady.mail.ru.

«Я сама не могла больше забеременеть, и мне нужно было придумать, как подарить моей дочери настоящую семью. Тогда я поняла, что у меня есть ее братья и сестры, которые до сих пор заморожены во льду в Калифорнии», - говорит Натали Ловетт в интервью Daily Mail.

Австралийка решила пожертвовать эмбрионы парам и одиноким женщинам, которых нашла через интернет. Она бесплатно раздает бездетным женщинам замороженные эмбрионы с одним условием: все рожденные малыши должны дружить и общаться между собой. Таким образом женщина решила воплотить в жизнь свою мечту о большой семье и детях.

Так у трехлетней дочки Натали Алексис действительно появилась большая семья: брат Сэм и сестра Аделин, пишет Daily Mail. Они вместе с родителями живут в Австралии, как и сама Ловетт.

«Мы всегда на связи онлайн, делимся фотографиями, успехами и проблемами, созваниваемся и пытаемся как можно чаще встречаться. Мы – настоящая большая семья», - сказала Натали.

Натали стала не только спасением для бездетных семей и звездой местного телевидения, но и писательницей – она поделилась своими идеями и опытом в двух книгах.