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Отказ от завтрака позволяет похудеть

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Завтрак. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Согласно новой диетологической концепции, пропуск завтрака позволяет съедать меньше калорий, тем самым способствуя эффекту похудения. В том, что отказ от завтрака может поспособствовать потере веса, убедились ученые из университетов Лафборо и Бедфордшира.

Специалисты провели исследование с участием подростков – 40 школьниц в возрасте от 11 до 15 лет. В течение трех дней участницы проекта либо завтракали, либо пропускали завтрак. На завтрак подавались хлопья, маложирное молоко и апельсиновый сок, пишет Medikforum.ru.

В ходе исследования выяснилось, что когда участницы отказывались от завтрака, уровень калорий, потребляемых ими во время других приемов пищи, - повышался. В то же время, по словам, ученых, такое повышение калорий было не слишком значительным. Калорийность завтрака все равно его превосходила.

Специалисты подсчитали, что в среднем за завтраком съедалось 468 калорий. В те дни, когда участницы не завтракали, они употребляли за сутки на 353 калории меньше в сравнении с днями, когда был завтрак. Соответственно, отказ от завтрака может поспособствовать похудению.

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