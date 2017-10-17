Отказ от завтрака позволяет похудеть

Специалисты провели исследование с участием подростков – 40 школьниц в возрасте от 11 до 15 лет. В течение трех дней участницы проекта либо завтракали, либо пропускали завтрак. На завтрак подавались хлопья, маложирное молоко и апельсиновый сок, пишет Medikforum.ru.

В ходе исследования выяснилось, что когда участницы отказывались от завтрака, уровень калорий, потребляемых ими во время других приемов пищи, - повышался. В то же время, по словам, ученых, такое повышение калорий было не слишком значительным. Калорийность завтрака все равно его превосходила.

Специалисты подсчитали, что в среднем за завтраком съедалось 468 калорий. В те дни, когда участницы не завтракали, они употребляли за сутки на 353 калории меньше в сравнении с днями, когда был завтрак. Соответственно, отказ от завтрака может поспособствовать похудению.