Названы опасные сочетания продуктов

Неправильное сочетание продуктов может значительно повышать уровень сахара в крови, а также вызвать расстройство пищеварения, сообщили ученые в журнале Steak Lovers. Они отметили, что если есть продукты из таких сочетаний по отдельности, вредного эффекта не будет, пишет Medikforum.ru.

В список тяжелых для организма комбинаций эксперты внесли, в частности, чай с молоком. По их словам, добавление молока в чай нивелирует его полезность, так как содержащийся в молоке белок связывается с антиоксидантами, не позволяя организму впитать их. В свою очередь, чайный кофеин снижает до минимума абсорбцию входящего в состав молока кальция.

Привычку многих сладкоежек мазать белый хлеб вареньем эксперты также назвали вредной. При таком сочетании разнородных углеводов уровень сахара в крови повышается наиболее интенсивно, и для поджелудочной железы это настоящий удар.

Комбинация алкоголя и кофеина тоже небезопасна. Специалисты пояснили, что в этом случае организм получает противоречивые посылы: расслабление от алкоголя и бодрость от кофеина. Организованно выполнять здоровые функции просто физиологически становится тяжело.

Помимо этого медики посоветовали не совмещать пиво и бургеры. По их словам, печень в первую очередь начнет расщеплять алкоголь, что затормозит усвоение жиров из бургера. Из-за того, что жир будет оставаться в крови нерасщепленным, самочувствие наверняка ухудшится.