«Благодаря Путину в РФ нет сексуальных домогательств», — вице-мисс России рассмешила соцсети
16 октября 2017 г., 18:42
Первая «Вице-мисс Россия — 2017», участница конкурса «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова насмешила пользователей сети высказыванием о сексуальных домогательствах в РФ.
Во время пресс-конференции в ТАСС девушка заявила: «Я считаю, что в России нет ситуаций с сексуальными домогательствами (по типу Харви Вайнштейна), благодаря Владимиру Владимировичу Путину и его политике», пишет pl.com.ua.
Напомним, что на днях в Голливуде разгорелся секс-скандал. Знаменитого продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании и многочисленных сексуальных домогательствах.