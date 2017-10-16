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«Благодаря Путину в РФ нет сексуальных домогательств», — вице-мисс России рассмешила соцсети

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Ксения Александрова | ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/Vyacheslav Prokofyev/TASS

Первая «Вице-мисс Россия — 2017», участница конкурса «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова насмешила пользователей сети высказыванием о сексуальных домогательствах в РФ.

Во время пресс-конференции в ТАСС девушка заявила: «Я считаю, что в России нет ситуаций с сексуальными домогательствами (по типу Харви Вайнштейна), благодаря Владимиру Владимировичу Путину и его политике», пишет pl.com.ua.

Напомним, что на днях в Голливуде разгорелся секс-скандал. Знаменитого продюсера Харви Вайнштейна обвиняют в изнасиловании и многочисленных сексуальных домогательствах.

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