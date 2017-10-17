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Диетологи подсчитали оптимальную скорость снижения веса для худеющих

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ФОТО: Scanpix

Не секрет, что лишний вес опасен для здоровья. Однако его слишком резкое снижение тоже может навредить. Недавно диетологи из США провели исследования и выяснили, на сколько килограммов можно безопасно худеть в неделю, передает Vlad Time. При этом диетологи считают, что одной недели в целом мало для существенного снижения веса.

Если следовать принципам правильного питания и посвятить время физическим тренировкам, то можно в первую неделю потерять около одного килограмма. Такое снижение веса однозначно не навредит здоровью человека, пишет Meddaily.ru.

Правда, в самую первую неделю будет уходить вода, но не жир. Далее снижение веса не должно превышать 500 граммов в неделю. Чтобы ускорить процесс безопасного похудения, диетологи рекомендуют увеличить в рационе количество сложных углеводов, одновременно сохраняя дефицит калорий. Расход должен превышать поступающий объем.

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