Какие знаки Зодиака не потерпят контроль со стороны мужчины

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овен постоянно ищет способы доказать, насколько она сильна в каждом аспекте своей жизни. Она ищет возможность взять на себя руководящую роль, поэтому вам лучше поверить, что она не хочет, чтобы ей говорили, что делать, она хочет быть ответственной. Она уверена и не позволит никому сдерживать ее или заставить ее поверить, что она ничего не стоит, пишет Cluber.com.ua.

Телец (20 апреля — 20 мая)

На первый взгляд вы можете подумать, что управляете Тельцом, но вы ошибаетесь. Она наслаждается материальными удовольствиями, и обладает достаточной силой, чтобы их заполучить собственноручно. Поэтому не думайте, что вы получите контроль над ней, одарив ее причудливыми и дорогими подарками. Это с ней не работает, так как она не чувствует, что что-то должна взамен.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Вы можете подумать, что обрели контроль над Близнецами, но Близнецы настолько спутают вам карты, что вы не поймете кто из вас играет роль главнокомандующего. Она понимает, когда нужно отдать бразды правления вам, чтобы вы были счастливы и выглядели так, будто контролируете ситуацию, но рано или поздно, она вернет контроль в свои руки.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрелец движим целью, поэтому, если ваши планы не совпадут с ее, прощайте! Она не позволит никому встать на ее пути, контролировать ее и удерживать от того, чего она хочет от жизни. И, что наиболее важно, ей просто нравится свобода и то, что она может принять какое-либо решение или сделать все, что захочет.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог — мастер самоконтроля, поэтому ей не нужен кто-либо, контролирующий ее. Она знает, что для нее лучше, и будет делать это. И даже, если вы попытаетесь контролировать ее, она настолько упряма, что вы, скорее, сдадитесь, не сумев убедить ее сделать что-либо по-своему. Она — сильная девушка, и это невозможно изменить.