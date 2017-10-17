Воздушный сливочный баварский крем за десять минут

Многие десерты требуют затрат времени, но только не воздушный баварский крем или же – баваруа. Конечно же, если готовить этот крем по его классической рецептуре, он получится очень калорийным, и времени на приготовление уйдет больше. Но мы предлагаем упрощенный быстрый рецепт баваруа, который порадует вас своей воздушной текстурой и не так сильно ударит по фигуре, пишет Ihappymama.ru.

Вам понадобятся:

1,5 стакана молока;

3 яичных желтка;

300 мл сметаны;

4 ст. л. воды;

1 ч. л. ванильного экстракта;

1 ст. л. желатина;

сахар по вкусу.

Готовим

Желтки растираем с сахаром и ставим массу на слабый огонь. Сюда же тонкой струйкой вливаем молоко, даем повариться десять минут, постоянно помешивая. Но нельзя дать смеси закипеть. Сметану взбиваем с ванильным экстрактом.

Растворенный в воде желатин вливаем в молочно-яичную массу, хорошо смешиваем и даем остыть. Полученную массу смешиваем с ванильной сметаной.

Готовый десерт разливаем по креманкам, ставим в холодильник застывать. Наслаждаемся воздушным кремом!