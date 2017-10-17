Четыре самых необычных причины постоянного голода

Соль

Принято считать, что основным последствием воздействия соли на организм является постоянное чувство жажды. Но соль также провоцирует и чувство голода, как доказали ученые из Vanderbilt University. Они выяснили, что избыточное содержание соли в рационе приводит к тому, что в организме начинает скапливаться вода. Для ее сохранения организму требуется очень много резервов энергии, а для энергии нужна пища. В результате, у нас и возникает чувство голода, пишет Medikforum.ru.

Кондиционер

И в этом есть совсем понятная и простая логика. Чем более прохладной бывает температура в комнате, тем больше тепла нужно производить организму. Для генерации подобного тепла необходимо топливо, которым и является пища. Исследования показывают, что низкие температуры побуждают людей употреблять больше пищи за счёт повышения чувства голода.

Алкоголь

Вы никогда не задумывались о том, почему периоды злоупотребления спиртным почти всегда приводят к злоупотреблению пищей? Вините в этом алкоголь! Даже небольшой уровень спиртного в организме влияет на показатели лептина. Это гормон, который сигнализирует мозгу о необходимости перестать употреблять пищу, поскольку наступило насыщение. Исследования показывают, что спиртное резко снижает уровень лептина, и человек постоянно ощущает себя голодным.

Лекарства

Определенные лекарственные препараты могут повышать чувство голода, что является их побочным эффектом. Особенно справедливо это для кортикостероидного лекарства преднизолона. Некоторые люди, получающие данный препарат, сообщают про постоянное чувство голода, и они очень быстро набирают в весе.