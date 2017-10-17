19-летняя девушка узнала о своей беременности за четыре часа до родов

19-летняя Конни Уинтон из Южного Йоркшира сумела сбросить около 20 килограммов благодаря фитнесу. Позже потерянные с трудом килограммы начали возвращаться, но Конни думала, что это были последствия резкого похудения. Она совершенно не догадывалась, что носит под сердцем ребёнка, и вела обычный образ жизни подростка, который включал в себя не только спортзал, но и алкоголь, тусовки...

Однажды она почувствовала сильную боль внизу живота и обратилась за помощью в больницу. Врач начал обследование её мочевого пузыря, подозревая инфекцию, но услышал сердцебиение малыша Конни, пишет Life.ru.

На протяжении всей беременности у Конни не было токсикоза и перепадов настроения. Она не чувствовала никаких движений в животе в последние недели беременности. Каково же был её удивление, когда на очередном приёме врач сообщил ей, что она не просто в положении, но и уже рожает!

«Я узнала, что была беременна, в девять вечера, а в час и пять минут держала Сета на руках. Эти четыре часа стали для меня девятью месяцами беременности», - призналась Конни.

Сын Сет родился у Конни и её бойфренда Лиама (им по 19 лет) в 1:05. Молодые чувствуют себя счастливыми.