«Я прятала еду в уши, а масло — в волосы, чтобы родители не узнали, что я не ем»

Чтобы родители не догадывались о том, что она втайне от них подсчитывает калории и отказывается от еды, Джулия Янссен прятала ее в ушах, а масло намазывала на волосы. Когда она попала в больницу, ее вес составлял 35 кг и врачи из Швейцарии говорили, что это один самых худших случаев анорексии, который он видели, сообщает Life.ru со ссылкой на Daily Mail.

24-летняя Джулия даже боялась пить воду и не могла прикасаться к еде, так как думала, что она может впитать ее через кожу. У нее сильно выпадали волосы, а сходить в душ было для нее настоящим испытанием, после которого не было сил весь оставшийся день.

Затем Джулия не могла контролировать собственный мочевой пузырь и была вся в ранах, которые появились из-за слишком тонкой кожи, которая будто протиралась от соприкосновения с одеждой. Сейчас девушка набрала 10 кг, но, по ее словам, ей до сих пор не удалось победить болезнь.

В первый раз болезнь настигла Джулию, когда ей было всего 13 лет, потом через три года. Школьница могла проснуться посреди ночи, чтобы отработать калории за лишний кусочек еды.

«Я не знала, кто я такая, и была в ужасе. Анорексия дала мне ложное чувство контроля и была способом избежать всех трудностей, которые приходят с половым созреванием. Мне было легче беспокоиться о своем весе, чем смотреть в реальный мир», - вспоминает Джулия Янссен.

В результате девушке пришлось бросить учебу, она потеряла всех своих друзей и перестала выходить из дома. Несмотря на то что она пытается восстановиться, анорексия, по словам Джулии, составляет 80% ее жизни.