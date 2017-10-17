Из всей женской одежды мужчинам нравятся только пять вещей! Угадаете, какие?

Сейчас мы с вами посмотрим, что именно в их глазах делает девушек сексуальными, пишет Lifter.com.ua.

1. Хлопковая белая футболка

На самом деле, многие мужчины говорят, что женщина может быть суперсексуальной в самой обычной белой хлопковой футболке. Это довольно естественная вещица, которая выглядит очень эффектно. Также мужчины считают, что такие футболки придают женщинам чувственность.

А еще один бонус, который парни любят — такие футболки с легкостью выдают, какое белье мы носим под футболкой.

2. Джинсы

Мужчины считают джинсы одним из самых сексуальных элементов одежды. Особенно им нравится, когда девушка с джинсами носит туфли на высоких каблуках. Если вы хотите произвести впечатление на мужчин, но не заморачиваться - теперь знаете, что надеть.

3. Летние платья

Эта простая и женственная одежда, которую парни любят. Такие платья делают девушек естественными и женственными. Кроме того, это говорит о том, что девушка не тратила уйму времени на то, чтобы красиво выглядеть. Платье подчеркивает женские ножки, а также может открыть руки и спину.

4. Блузки с открытым плечом

Блузка с открытыми плечами также считается весьма привлекательной. Женская шея и плечи - очень женственная область. Поэтому даже если внизу вы полностью запакованы в одежду, открытая шея и плечи могут компенсировать это. Вы точно не останетесь незамеченной!

5. Леггинсы

Для нас это может быть спортивной одеждой, в которой мы никогда не выйдем с парнем на улицу. Однако, это действительно нравится мужчинам. Леггинсы хорошо подчеркивают ноги, бедра и ягодицы. Какому мужчине это может не понравиться?