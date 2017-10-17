Забудьте о ботоксе: чтобы вернуть внешность 10-летней давности, нужен только белок!

Команда ученых из французского Университета пищевых наук и сельского хозяйства проанализировала яичный белок. Вывод был таким: там содержится около 69 различных белков, которые способны уменьшить морщины на 60%.

То есть, они действуют практически так же, как и ботокс! Только при этом не парализует мышцы вашего лица. Вот главные преимущества яичного белка, пишет Lifter.com.ua.

Он не только смягчает, уменьшает и борется с морщинами. Он имеет гораздо больше преимуществ. Например:

Он тонизирует кожу, поскольку имеет обладает функцией мягкого отшелушивания — удаляются мертвые клетки кожи.

Он уменьшает мешки под глазами. Кроме того, он легко осветляет кожу.

Яичный белок контролирует секрецию сальных желез, поэтому способен уменьшить блеск кожи.

Яичный белок предотвращает провисание кожи и сужает поры.

С помощью белка можно избавиться от любого типа раздражения кожи.

Как использовать яичный белок?

Лучшее решение - применять белок в виде масок. Причем необязательно ограничиваться только яйцом. Вы можете использовать яичные белки в сочетании с другими полезными натуральными ингредиентами: медом, оливковым маслом или овсяными хлопьями.