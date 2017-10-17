Вот какие цвета идеально подходят для классической женской одежды!

Мы знаем, что каждая женщина хочет всегда выглядеть красиво и стильно. Есть специальные цветовые комбинации, которые очень подходят классическому стилю, сообщает Yoamoloszapatos. Вы можете создать идеальный вид, прислушиваясь к советам ниже.
Если у вас в гардеробе превалируют нейтральные тона (черный, белый, темно-синий, красный и бежевый), вы можете их скомбинировать для создания классического стиля, пишет Lifter.com.
Классические цвета, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины.
Черно-белый
Это любимая комбинация всех времен. Это просто, но в то же время величественно и элегантно. Не стесняйтесь носить одежду такой расцветки — это создает мощный визуальный эффект. В холодную погоду лучше носить черную одежду с элементами белого. В жаркую — белую одежду с элементами черного.
Черный и красный
Красный цвет ассоциируется со страстью и силой. Так, красный цвет одежды можно хорошо комбинировать с черным цветом. Эта расцветка поможет вам выделиться и продемонстрировать свою силу и страсть.
Черный и бежевый
Это очень элегантное сочетание. Бежевый цвет передает пассивность и уверенность.
Синий и бежевый
Синий символизирует верность, лояльность и деликатность. Среди всех прохладных цветов, синий наиболее круто смотрится. Синий и бежевый — этот стиль пришелся по вкусу многим женщинам. Наряды такой расцветки можно надевать как для официальных мероприятий, так и для неформальных посиделок с друзьями.