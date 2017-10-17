Если вы носите каблуки, вот девять советов, на которых настаивают врачи

Итак, вот эти приемы:

Тальк в обуви. Это способствует фиксации ноги в обуви, уменьшая ее трение. Теперь вы сможете избежать мозолей! Наконец-то!

Двусторонняя клейкая лента. Да, такая хитрость тоже может вам помочь! Достаточно просто наклеить двухстороннюю ленту на подошве таким образом, чтобы нога осталась на месте весь день, пишет Lifter.com.ua.

Мазь с ибупрофеном или нолотилом. Обезболивающая или противовоспалительная мазь позволит расслабить ногу, и фиксировать ее в обуви весь день. Но если у вас возникают сомнения в использовании препаратов, лучше проконсультироваться с врачом.

Обезболивающая мазь. Используя ее, можно избавиться от неприятных последствий долгого ношения каблуков для ваших стоп. Однако, нельзя использовать больше, чем 60 граммов такого средства в день. Это может навредить.

Надрезы на подошве. Небольшие прорези на изгибе подошвы, где стоит ваша нога, помогут вам избежать скольжения.

Мокрые носки. Разнашивая новую закрытую обувь лучше будет надеть хлопчатобумажные носки, смоченные в горячей воде.

Подстелить прокладку. Да-да, так тоже можно! Прокладка значительно смягчит ваши шаги.

Не останавливаться. Если вы думаете, что просто постояв или посидев, сможете избавиться от боли, вы ошибаетесь. Чтобы увеличить выносливость, лучше больше гулять, ходить, танцевать.

Специальные упражнения. Да, если постоянно растягивать и укреплять мышцы ног, вам будет гораздо проще носить каблуки. Растягивайте переднюю часть стопы, становитесь на носочки и тянитесь в спине.

Также еще еще парочка самых эффективных секретиков!

Есть стандартные верхние части для ботинок, которые смягчают шаги и фиксируют ногу в обуви во избежания скольжения.

Поместите обувь в морозильник приблизительно на 30 минут. Также есть другой способ: наполнить бутылки водой, поместить в ботинок и оставить в морозилке. Это поможет немного растянуть обувь, при надобности.

Увлажняйте обувь, чтобы она лучше растягивалась под вашу ступню.

Всегда правильно увлажняйте ноги, чтобы избежать натирания. Это означает, мази и крема должны впитаться, прежде чем надевать обувь.