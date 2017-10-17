Тыква может омолаживать организм

По словам медиков, стрессы и агрессивная окружающая среда оказывают существенное влияние на процессы, разрушающие цельность живых тканей. Но содержащиеся в тыкве микроэлементы активируют процессы ускоренного восстановления. По этой причине благодаря употреблению тыквы улучшается состояние кожи, сосудов и артерий, пишет Medikforum.ru.

Вдобавок богатая клетчаткой тыква способствует очищению сосудов от холестериновых скоплений, что также сказывается на красоте и здоровье кожного покрова, а также снижает вероятность возникновения сердечно-сосудистых болезней. Помимо этого блюда из тыквы благотворно влияют на ЖКТ и печень, являются оптимальным средством для ускорения метаболизма и выведения из организма нежелательных и токсичных веществ. Это также способствует эффекту моложавости, улучшая внешний вид и помогая оставаться стройным.

Оранжевый цвет тыквенной мякоти – знак того, что в ее плодах содержится очень большое количество витамина А, так называемого каротина. Его поступление в организм обеспечивает хорошее зрение, поддерживает здоровье сетчатки. Острое зрение, не требующее очков – это еще один красноречивый показатель молодости.