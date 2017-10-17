Письмо читательницы: муж изменил мне, когда я была беременна...

С тех пор прошло больше года. Теперь Нора воспитывает сына в одиночку. Вот ее рассказ об этом событии, изменившем всю ее жизнь:

«У нас был идеальный брак. Я познакомилась с Адамом через подругу, и все было классно. Мы начали встречаться, а три года спустя поженились.

Спустя год я забеременела, и вот тогда-то он и начал «шалить». А дальше все пошло наперекосяк.

Адам стал поздно приходить домой, неизменно объясняя это тем, что ему надо водить клиентов в бар. Знаю, это классика, но я ему верила, потому что… это был он — мужчина, который с первого дня был открыт и честен со мной!

Мой любимый мужчина. Отец моего еще не рожденного ребенка.

Иногда ему кто-то звонил среди ночи. Он говорил, что это его начальник в другом часовом поясе, и я ему верила.

Он стал все чаще уезжать куда-то на ночь глядя. Когда я просила взять меня с собой, он отказывался и всегда возвращался через пару часов. И все равно я его ни в чем не подозревала.

Наша сексуальная жизнь тоже зачахла. Он постоянно говорил, что слишком устал на работе. Гинеколог сказал мне, что на ранней стадии беременности секс не опасен, но Адам все равно говорил, что «боится навредить ребеночку».

Я обижалась, чувствовала себя нелюбимой и нежеланной. И вот однажды (я была уже на шестом месяце) мне пришло сообщение от близкой подруги: она писала, что хочет сказать мне что-то важное. Она прислала мне ссылку на фото в Facebook и спросила, не Адам ли на нем изображен.

По ссылке открылся снимок из фотоальбома одного знаменитого сингапурского клуба. На снимке Адам целовал другую женщину в губы! Адам, мой муж — изменник?! Я никогда бы не подумала!

Я изучала снимок; она была высокая, соблазнительная и безумно красивая. А я… я была беременным мячиком. Я буквально чувствовала, как вся моя самоуверенность улетучивается.

У меня закружилась голова. Я начала задыхаться. Я рухнула на пол, и у меня началось кровотечение… Проснулась я в больничной палате.

С трудом сфокусировав взгляд из-за яркого больничного освещения, я узнала силуэт Адама. Он подошел и начал спрашивать, что случилось и из-за чего у меня пошла кровь.

Тут меня прорвало. Я показала ему фото в телефоне и потребовала объяснений. У него осунулось лицо. Он не стал лгать и признался, что у него уже год как есть любовница, пишет Lifter.com.ua.

Ее звали Келли. Она была моделью из Таиланда. Они познакомились в клубе, и он не подозревал, что их невинные заигрывания обернутся чем-то гораздо более серьезным.

Он стал обвинять меня, что я сильно изменилась со времени свадьбы. Его напрягали мои перепады настроения и «неприветливость». Оказывается, из-за меня он чувствовал себя связанным по рукам и ногам, хотя у нас еще даже ребенок не родился!