Фото: беременная в третий раз Кейт Миддлтон носит облегающие вещи и танцует на каблуках

16 октября Кейт Миддлтон, беременная третьим малышом, почтила своим присутствием благотворительный форум, проходящий в Лондоне.

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Вместе мужем Уильямом и его братом Гарри будущая многодетная мать посетила благотворительную встречу, прошедшую на вокзале Паддингтон. Одетая в нежно-розовое платье-футляр с завышенной талией, герцогиня выглядела просто прекрасно.

На лице Кэтрин не было следов усталости: очевидно, что токсикоз наконец перестал ее мучать, а это значит, что теперь мы все чаще будем видеть супругу принца на официальных мероприятиях.

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Живот Миддлтон уже заметен невооруженным глазом. Сейчас она находится примерно на четвертом месяце, но все еще не отказывается от каблуков и даже с легкостью на них танцует.

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Приятно видеть, что герцогиня пребывает в отличном расположении духа! Хочется верить, то самочувствие не будет ее подводить на протяжении всей беременности.