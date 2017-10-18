Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Я любимаяФигураЗдоровьеИнтимМамочкиСемья и домЗвездные дамыФэшнК столу
искать:
Более точный поиск

Доказано: рацион мужчины до момента зачатия влияет на здоровье ребенка

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Фото иллюстративное | ФОТО: Scanpix

Как отмечает Zee News, мужчинам важно регулярно потреблять рыбу, мясо, овощи, фрукты и вообще придерживаться принципов правильного питания.

Университет Цинциннати выяснил: низкоуглеводный и высокобелковый рацион отца способствует рождению более здоровых детей. Были проведен эксперимент с самцами плодовых мушек. На 60% эти насекомые имеют идентичные с человеком гены, что делает их подходящей экспериментальной моделью, пишет Meddaily.ru.

Эффект диеты оценивался через 17 дней пребывания в определенном режиме питания. Именно тогда происходило спаривание. В результате потомство реже выживало, если самцы плохо питались, в их рационе преобладали углеводы, и отмечалась нехватка белка. Поэтому ученые призывают мужчин отказаться от пасты, риса, белого хлеба, сладостей, сделав упор на овощи, фрукты, рыбу, мясо.

По словам специалистов, эксперимент наглядно показывает, как работает эпигенетика. То есть, как внешние факторы способны влиять на гены, передающиеся от отца сыну.

Наверх