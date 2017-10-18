Доказано: рацион мужчины до момента зачатия влияет на здоровье ребенка

Университет Цинциннати выяснил: низкоуглеводный и высокобелковый рацион отца способствует рождению более здоровых детей. Были проведен эксперимент с самцами плодовых мушек. На 60% эти насекомые имеют идентичные с человеком гены, что делает их подходящей экспериментальной моделью, пишет Meddaily.ru.

Эффект диеты оценивался через 17 дней пребывания в определенном режиме питания. Именно тогда происходило спаривание. В результате потомство реже выживало, если самцы плохо питались, в их рационе преобладали углеводы, и отмечалась нехватка белка. Поэтому ученые призывают мужчин отказаться от пасты, риса, белого хлеба, сладостей, сделав упор на овощи, фрукты, рыбу, мясо.

По словам специалистов, эксперимент наглядно показывает, как работает эпигенетика. То есть, как внешние факторы способны влиять на гены, передающиеся от отца сыну.