Эксперты рассказали, можно ли кормить младенца сырыми фруктами

Фрукты являются прекрасным выбором для кормления ребенка, которого постепенно отлучают от грудного вскармливания. Но необходимо помнить о том, что далеко не все фрукты подходят малышу, с учетом нежности его пищеварительной системы. Чаще всего педиатры рекомендуют начинать с парного яблока или яблочного пюре. Для подавляющего большинства малышей вкус яблочного пюре является приемлемым и даже желанным, пишет Medikforum.ru.

А вот определённые сырые овощи не очень хорошо перевариваются малышами. Дело в том, что челюсти и зубки ребенка и ещё не до конца развиты, и ему бывает тяжело измельчить фрукты на мелкие кусочки. Естественно, что из-за этого сохраняется и риск того, что ребенок подавится. Кроме того, в сырых фруктах содержится субстанция целлюлоза, которая вообще не переваривается организмом. Пищеварительной системе взрослого человека целлюлоза ничем не угрожает, а вот у ребенка она может вызвать диарею и различные расстройства желудка и кишечника. В приготовленном на пару или измельченном до состояния пюре яблоке целлюлоза расщепляется.

Впрочем, начиная с шестимесячного возраста, некоторые малыши могут употреблять сырые фрукты. Лучше, если поначалу они будут в достаточной степени размельчены, чтобы ребенку проще было их поглощать. Наблюдайте за тем, как он реагирует на эти фрукты, и не возникает ли у него признаков несварения. Если они появляются, лучше перестать давать малышу эти фрукты. На пару лучше готовить яблоки, груши, сушеные абрикосы, ананасы, а до состояния кашицы доводить бананы, арбузы, персики, виноград и гранаты.