Пятиминутная гимнастика помогает от морщин вокруг глаз

Фейсфитнес, или лицевая гимнастика, может стать эффективным средством против мимических морщин на лбу и в уголках глаз, утверждают специалисты. Их рекомендации в связи с этим приводятся на сайте журнала Cosmopolitan, передает Medikforum.ru.

Предлагаемые упражнения нацелены на тренировку мышечного корсета под кожей лица. В частности, подобным образом можно укрепить мышцы вокруг глаз. Для выполнения зарядки нужно сесть в удобном положении и усиленно моргать – буквально открывать и закрывать глаза. Далее – облокотившись о стол, прижмите плотно пальцами брови и по очереди то хмуритесь, то удивляйтесь. Делать такую зарядку целесообразно дважды в день по пять минут.

Отметим, что на Западе в последнее время фейсфитнес набирает все более возрастающую популярность. К лицевой гимнастике прибегают звезды, используя ее как альтернативу агрессивному бьюти-вмешательству, главным недостатком которого является эффект неестественности во внешности. С помощью подобной гимнастики можно надолго сохранить молодость и красоту лица, уверены эксперты.