Шесть самых неподходящих блюд для здорового завтрака

Белый хлеб. Бутерброд с белым хлебом вместе с кофе кажется вполне здоровым завтраком, но необходимо избегать употребления белого хлеба. У него имеется высокий гликемический индекс и очень мало волокон, что приведет к скачку уровня сахара в крови. Днем это спровоцирует спад энергии. Переходите на цельнозерновой хлеб, пишет Medikforum.ru.

Майонез. Всего одной столовой ложки майонеза достаточно для получения целых 100 калорий. Вместо этого лучше использовать соус для бутербродов или сэндвичей, который содержит больше минералов и насыщюащих нас волокон.

Ароматизированный йогурт. Большинство разновидностей ароматизированных продуктов содержит кучу сахара и крайне незначительное количество волокон и белков. Другими словами, вы будете употреблять целую чашку «пустых калорий». Выбирайте неароматизированный классический йогурт, который содержит больше белков.

Большая порция пасты. Употребление огромных порций пасты из пшеничной муки не обеспечит достаточного насыщения на весь остаток дня. Кроме того, большая тарелка с пастой спровоцирует довольно скоро сильную сонливость. Если вы любите пасту, то выбирайте те сорта, которые изготовлены из цельнозерновой муки, а также добавляйте в тарелку побольше овощей и курицы.

Курица с зелеными овощами. Вам может показаться, что куриный салат является самым здоровым завтраком, но употребление только курицы и салата латук лишает вас всех углеводов и жиров, обеспечивающих длительное насыщение. Добавьте некоторое количество фасоли, бобов и нута в свой салат для того, чтобы насытить его волокнами и углеводами.

Чипсы. Их никак нельзя назвать удачным завтраком, обедом или ужином, а также перекусом между основными приемами пищи. В них нет ни волокон, ни протеина, не витаминов. Всего в 15 крупных чипсах уже 150 калорий. Если вам так хочется съесть что-то хрустящее на завтрак, то поджарьте немного нута.