Американские учёные выяснили, что фитоняшки не испытывают интереса к сексу

Новое исследование показывает, что избыток физических упражнений не позволяет женщинам испытывать сексуальное желание. Постоянная усталость от тренировок нарушает работу гипофиза, что приводит к недостаточной выработке тестостерона и эстрогена. А эти гормоны, в свою очередь, напрямую связаны с уровнем женского либидо, пишет Life.ru.

Также ученые отметили, что для нормального функционирования репродуктивной системы женский организм не должен быть "обезжирен". Тело со слишком низким процентом жира может выглядеть привлекательно, но также мешает обладательнице испытывать сексуальное желание.