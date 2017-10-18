Ученые: каждый килограмм лишнего веса сокращает жизнь на два месяца

Ученые-генетики и диетологи из Университета Эдинбурга подсчитали, что каждый килограмм лишнего веса забирает у человека два месяца жизни. В рамках исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые проанализировали генетические данные и особенности более 600 тысяч человек. Помимо вредных привычек вроде употребления алкоголя или курения, вызывающих онкологию и болезни сердца, исследователи просчитали вероятность сокращения продолжительности жизни у людей с избыточным весом, пишет Life.ru.

Каждый килограмм избыточного веса может снизить на два — четыре месяца среднюю продолжительность жизни при условии, что остальные факторы не будут учитываться. Однако в том случае, если помимо избыточного веса человек каждый день выкуривает по пачке сигарет, продолжительность жизни может оказаться меньше на 7–12 лет.