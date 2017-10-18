Вот шесть напитков, которые будут сжигать жир, пока вы спите

Метаболизм приостанавливается во время сна. Поэтому ему нужен небольшой толчок, для продолжения работы, пишет Lifter.com.ua.

Существуют несколько напитков, которые позволяют ускорить метаболизм и сжечь калории.

Они состоят из натуральных ингредиентов, поэтому не приносят никакого вреда вашему организму.

Вот шесть волшебных напитков для похудения:

1. Настой корицы (ускоряет обмен веществ) и меда (уменьшает производство гормонов стресса):

Насыпьте в мисочку 2 столовые ложки корицы. Добавьте 250 мл кипяченой воды, перемешайте и дайте полностью остыть. В холодную жидкость добавьте 2-4 столовые ложки меда и снова хорошо перемешайте. Ваш настой готов!

2. Огурец и имбирь

Смешайте в блендере все ингредиенты и ваш напиток готов! Он очень полезен, поскольку сжигает жиры живота. Что нужно для этого напитка:

1 лимон (устраняет токсины)

огурец (борется с жиром)

1 столовая ложка тертого имбиря (помогает сжигать жир, стимулирует желудочные соки)

1 столовая ложка сока алоэ вера (уменьшает воспаление и отек)

1 пучок кинзы или петрушки (богатый антиоксидантами, витаминами и минералами)

1\2 стакана воды

3. Грейпфрутовый напиток

Положите все ингредиенты в блендер - и напиток готов! Этот напиток уменьшает чувство голода и ускоряет обмен веществ во время сна.

1 стакан свежего грейпфрутового сока

1 столовая ложка меда

2 чайных ложки яблочного уксуса

4. Свекла и петрушка

Промойте и почистите ингредиенты, отправьте все в блендер и хорошо перемешайте. Коктейль очень прост, а главное — полезен!

3 стебля сельдерея

1 огурец

1/2 чашки петрушки

1/2 стакана шпината (поддерживает ощущение сытости)

1/4 свеклы

5. Ананас со шпинатом

Смешайте эти ингредиенты, и через время вы ощутите эффект от этого напитка!

1 стакан ананаса (кусочками)

2 листа шпината

лимон или лайм

1 стебель сельдерея (устраняет токсины и регулирует аппетит)

вода (смотреть по нужной вам консистенции)

6. Клубника и апельсин

Поместите ингредиенты в блендер и перемешайте. Вот и все! Легко ведь, верно?

1 чашка клубники (богатая клетчаткой и уменьшающая воспаление)

1 пучок петрушки

1 столовая ложка меда

1 стакан апельсинового сока (очищает организм и ускоряет обмен веществ)

вода (до нужной консистенции)

Помните, что эти напитки предназначены только для взрослых. Такие коктейли нежелательны детям, поэтому не оставляйте их на столе без присмотра. Также с осторожностью стоит принимать их беременным или кормящим грудью женщинам — не все ингредиенты им можно употреблять.