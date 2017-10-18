Тийна Талумеэс: мужчины в юбках – очень сексуальны

«В Париже я видела мужчин в юбках – они были такими сексуальными и мужественными, – говорит модельер Тийна Талумеэс. – Мне так это понравилось! Раньше я не создавала мужских коллекций, это впервые. Хотела сделать сюрприз!»

Публика приняла свитера в цветочек, юбки и прозрачные пиджаки на ура. Модельер верит, что тренды – вокруг нас, и даже в ее коллекции они активно присутствуют: будь то мужественные образы для женщин или платья для мужчин, пишет Elu24.

«Я, например, сама не люблю красный цвет. У меня с ним очень плохие отношения, но на подиуме и на других он мне нравится. Красный – это тот цвет, который стоит пробовать, очень эффектный и модный», - дает совет дизайнер.

«Одежда не может изменить ни мужчину, ни женщину. Если ты мужчины, останешься им и в юбке. А если ты не настоящая женщина, одежда не превратит тебя в нее. Мне даже жаль некоторых женщин, которые так напрягаются по поводу своего внешнего вида», - сказала Талумеэс.