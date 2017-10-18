Двухлетний малыш умер, попробовав в магазине самый обычный фрукт

Мой кошмар стал жуткой реальностью для Эммы и Мохаммеда из Детройта, штат Мичиган, пишет Lifter.com.ua.

Они потеряли двухлетнего сына после обычного похода в продуктовый магазин в августе 2017 года. Вся семья отправилась в магазин за продуктами. Никто и думать не мог, что этот день обернется такой катастрофой и непредвиденной трагедией.

Мама Эмма Карвер рассказала журналистам о дне, который навсегда изменил ее жизнь.

Ее двухлетний сын Айян Умар сидел на сиденье в тележке для продуктов. Она на минуту отвернулась выбрать сыр, а когда снова посмотрела на сына, у него было синее лицо. Оказалось, что Айян сорвал несколько виноградин и сунул их в рот.

Это вполне типичный сценарий для всех, у кого есть малыш. Но когда Эмма услышала, что мальчик задыхается и пытается прокашляться, она поняла — дело серьезно:

«Я даже бросила сыр и стала бить его по спине».

По словам Эммы, она стучала по его спине изо всех сил, чтобы прочистить дыхательные пути от виноградин, но это ей не удалось. Один из посетителей магазина сразу же позвонил 911, а другой минут 5–7 пытался сделать Айяну искусственное дыхание.

Когда наконец прибыли парамедики, им удалось вытащить одну из виноградин, но было уже поздно — Айян задохнулся и умер. Вторую виноградину позднее достали врачи в больнице.

Отец Мохаммед говорит, не сдерживая слез: «У меня такое ощущение, будто это страшный сон и кто-то меня вот-вот разбудит. Он спит у меня на груди, я вижу его повсюду».

Теперь семья хочет предупредить других родителей об опасности обычного винограда — особенно в супермаркете, где многие не уделяют ребенку должного внимания.

Американский педиатрический институт, в свою очередь, выпустил заявление о том, что детям младше четырех нельзя есть виноград целиком — только разрезанным вдоль.