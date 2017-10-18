Мэрилин Керро рассказала, что самое главное в женщине

«Мэрилин для показа отбирала разных девушек, в том числе, и «в теле», чтобы каждая почувствовала, что это белье именно для нее», - рассказала представитель Керро.

«Неважно, какого вы размера – S, M или L – главное быть уверенной в себе. Я за здоровый образ жизни, и я за разнообразных моделей. Поскольку я сама варилась в этом, я знаю, насколько жесток этот бизнес. Я хотела показать естественную красоту, чтобы девочки стали ценить свое тело. Вес тела – красивые», - прокомментировала Керро.

Мэрилин Керро хочет донести до молодых девушек, чтобы те чувствовали себя в своем теле хорошо, и то что мы все разные.