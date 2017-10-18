Мать придумала оригинальный способ накормить младенца лекарством

В ставшем уже вирусно популярным посте в Facebook Хелена рассказала, что сутки пыталась тем или иным способом дать своему двухмесячному сыну Альфи, у которого поднялась высокая температура после прививки, жаропонижающий препарат в виде сиропа. Но совершенно безуспешно – тот постоянно выплевывал лекарство, и сделать так, чтобы в малыша попала необходимая для снижения температуры доза, никак не получалось, пишет Deti.mail.ru.

«И тут я вспомнила, что когда-то и где-то видела такой трюк», – написала Хелена, и с помощью фото продемонстрировала, что имеет в виду: она набрала нужную дозу сиропа в прилагающийся к препарату пластиковый шприц-дозатор, и ввела его конец в соску от бутылочки. Альфи сосал соску, Хелена потихоньку нажимала на поршень шприца, и так постепенно малыш проглотил все лекарство.

Хелена призвала всех пользователей делиться своим постом, чтобы об этом простом способе узнало как можно больше мам малышей. С 14 октября пост Хелены собрал 42 тысячи лайков, почти 115 тысяч публикаций и 49 тысяч восторженных комментариев. Многие родители назвали предложенный Хеленой простой лайфхак гениальным, и пожалели, что не знали о нем раньше, когда их дети были младенцами.