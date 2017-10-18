В плохом сне детей «виноваты» матери

Дети, матери которых страдают от бессонницы, позже засыпают, тревожнее спят и раньше просыпаются, чем те малыши, мамы которых не могут пожаловаться на сон. Такие данные были получены группой исследователей из Базельского университета (Швейцария) и Уорвикского университета (Великобритания), статья которых опубликована в журнале Sleep Medicine, передает Deti.mail.ru.

Ученые привлекли к участию в исследовании около 200 детей в возрасте от 7 до 12 лет, а также их родителей. Данные о качестве ночного сна детей собирались с помощью надомной электроэнцефалографии (на ночь им прикрепляли к голове электроды, чтобы измерить электрическую активность головного мозга во сне и понаблюдать за фазами сна). Родители же просто рассказывали о проблемах, связанных с собственным ночным сном и сном детей.

Проанализировав собранную информацию, специалисты выяснили, что качество сна детей напрямую зависит от качества сна их матерей. То, как спят отцы, на сон детей никак не влияет. Если у мамы бессонница, ребенок долго не может заснуть, меньше времени проводит в наиболее важной для мозга фазе глубокого сна, а также в целом мало спит.

Ученые предположили, что связь между детским и материнским сном может объясняться тем, что дети, как правило, больше времени проводят с матерями, чем с отцами, и потому тут может наблюдаться ситуация взаимного влияния или замкнутого круга – мамы беспокоятся, что дети плохо спят, и потому сами страдают от бессонницы, а дети чувствуют мамино беспокойство и от этого спят еще хуже. Кроме того, дети могут перенимать связанные со сном привычки от родителей, а также наследовать от них генетическую предрасположенность к бессоннице.