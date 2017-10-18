Коса до пояса: топ-десять продуктов, которые ускоряют рост волос

Орехи. Эти продукты богаты жирными кислотами и микроэлементами, которые помогают расти волосам быстрее, при этом оставаясь сильными и эластичными. Добавь в свой суточный рацион орехи, и твои волосы начнут преображаться уже через пару недель, пишет Lady.tochka.net.

Виноград. Этот продукт содержит натуральные антиоксиданты, которые улучшают циркуляцию крови, способствуя быстрому росту волос. Можно принимать его не только во внутрь, но и наружно, сделав полезную маску: сок одной грозди смешай с ложкой оливкового масла и с таким же количеством меда. Всю смесь нанеси на кожу головы, продержав при этом примерно 30 минут, смой теплой водой.

Авокадо. Экзотический продукт авокадо содержит в себе полезные жирные кислоты, которые входят в состав человеческих клеток кожи. Они поддерживают эластичность и гладкость кожи. Авокадо полезно не только употреблять в пищу. Из него можно делать отличные маски для роста волос, которые будут дополнительно стимулировать выработку коллагена и эластина. Смешай немного спелого авокадо со сметаной и нанеси на волосы у корней и по всей длине на 10 минут. Смой теплой водой.

Брокколи. Продукт богат минералами, в том числе необходимыми для роста волос. А главным компонентом, который содержит брокколи, является кальций, ведь он участвует в образовании кератина, который является важнейшим строительным компонентом для волос.

Желтый болгарский перец. Именно в желтом болгарском перце содержится почти пять с половиной раз больше витамина С, чем в апельсинах. Важно знать, что витамин С является мощным антиоксидантом, который к тому же укрепляет структуру волос и волосяных фолликулов. Если ты заметила, что твои волосы стали ломкими и сухими, это может быть признаком нехватки витамина С в организме.

Морковка. Полезность этого продукта просто зашкаливает. Одним из них является восстановление структуры и эластичности волосяного покрова благодаря содержанию витамина А. Добавь в свой ежедневный рацион морковку во избежание ломкости волос.

Сладкий картофель. В этом продукте содержится микроэлемент бета-каротин, предшественник витамина А. Он не только оздоравливает кожу головы, но и способствует быстрому росту волос.

Красная рыба. Этот продукт богат на Омега-3, витамин D и белок, который просто необходимый для организма и служит как строительный материал. Эти микроэлементы способствуют росту волос и улучшают состояние кожи головы.

Яйца. Полезное вещество, биотин — еще один необходимый компонент для быстрого роста волос. Большое количество биотина содержится в желтке. Витамин В полезен не только для ускорения роста волос, но и для укрепления ногтей и здоровой кожи лица и тела.

Черника. Благодаря высокому содержанию витамина С, черника питает волосяные фолликулы и обеспечивает хорошую циркуляцию крови в сосудах кожи головы, тем самым провоцируя более активный рост волос.