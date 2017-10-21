Домашняя косметика: самые эффективные очищающие маски для лица

Все дело в том, что из-за изменения погоды, уровня влажности, температуры воздуха, интенсивности ветра наша кожа становится очень чувствительной. Поэтому нужно выбирать деликатное очищение, которое не травмирует кожу, передает Lady.tochka.net.

Очищающая маска из черного хлеба. Покроши в глубокую тарелку кусок черного хлеба (еще лучше - ржаного) и залей его крутым кипятком. Когда хлеб размякнет, умойся этой теплой кашицей, как мылом, оставь на 15 минут на коже, потом смой остатки прохладной водой.

Очищающая маска для лица с глиной. К каждому типу лица можно подобрать свою глину. Черная глина подойдет для любой кожи, для комбинированной и нормальной кожи подойдет розовая глина, для проблемной и жирной - зеленая, белая, голубая глина. Если кожа чувствительная или сухая, то нужно использовать красную глину, а для увядающей кожи подойдет желтая глина. Любую глину можно приобрести в аптеке или косметическом магазине. Разведи необходимое количество порошка чистой водой, до густоты сметаны, размешай до однородной массы. Маску наложи на лицо на 10-15 минут, потом смой теплой водой и нанеси увлажняющий крем.

Очищающие маски для лица из овсяных хлопьев. Для приготовления кашицы запарь кипятком 1 столовую ложку хлопьев и дай им остыть. Если кожа комбинированная или жирная, добавь к кашице 1 чайную ложку сока лимона. Маску нанеси на лицо на 15-20 минут. Если кожа сухая или нормальная, в кашицу не добавляй воду, а запаривай молоком. Можно добавить к овсянке сливочное или растительное масло, желток, мякоть дыни или банана, тогда маска будет не только очищающей, но и питательной и увлажняющей.

Очищающие маски для лица из трав. Для любой кожи подходят настои и отвары лепестков розы или шиповника, листья мяты, ромашка, липовый цвет. Для жирной и комбинированной кожи подойдут настои или отвар календулы, шалфея, зверобоя, хвоща, тысячелистника, мать-и-мачехи. Возьми одно растение или сбор растений в равных частях. Для получения лучшего эффекта, травы хорошо измельчи в кофемолке или разотри, чтобы получился порошок. Затем 2 столовые ложки порошка залей половиной стакана кипятка, накрой и настаивай 15 минут. Воду слей, а травяную смесь наложи в теплом виде на лицо и держи 15-20 минут.