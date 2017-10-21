Три самые большие ошибки, которые женщины совершают после развода

Разорвать отношения с друзьями. Может, тебе и хочется побыть одной, но это совсем не причина бросать тех, кто тебе дорог, твоих друзей и подруг. Именно они смогут поддержать тебя в этот момент, разделить твою боль и взять ее на себя, сделать так, чтобы ты почувствовала себя лучше, почувствовала себя любимой и нужной, чтобы жизнь имела смысл, пишет Lady.tochka.net.

Попытаться вернуть бывшего. Нам кажется, что не все еще потеряно, что есть еще шанс вернуть назад ваше счастье и ваше прошлое... Но прошлое осталось в прошлом. Нужно сделать глубокий вдох и начать жить дальше, жить так, чтобы ты сама была довольна своей жизнью и тем, как она сейчас складывается. Это очень важно, чтобы не залипать в прошлом, а стремиться в будущее.

Бросаться в омут с головой. Возможно, ты и позволишь себе определенные секс-приключения с парой-тройкой мужчин... Но не увлекайся. Ведь для нас, девушек, очень важны именно отношения, в которых мы можем ощутить себя по-настоящему любимыми и нужными и нам нужен такой мужчина, который может нам это дать, а не только одну горячую ночь.

Одним словом, важно понимать, что развод - это не конец жизни. И не стоит ставить крест на собственном достоинстве только потому, что твои пути разошлись с тем мужчиной, который был рядом какое-то количество лет. Жизнь продолжается - и ты имеешь право быть счастливой.