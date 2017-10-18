Медики: переливание крови от женщин смертельно опасно

Исследование проходило на протяжении 10 лет — с 2005 по 2015 год, и в нем приняли участие более 30 тысяч пациентов. Статистика работы показала, что мужчины, получившие кровь от женщин, которые были хоть раз беременны, умирали намного чаще, чем пациенты, у которых доноры были мужчины или нерожавшие женщины, пишет Ridus.ru.

«Да, такая опасность действительно есть, и относится она не только к мужчинам, но и к женщинам, и к детям. Дело в том, что у женщин, которые когда-либо были беременны, в плазме крови находятся антитела, которые могут вызвать дальнейшие осложнения у пациента, кому мы переливаем кровь. Сложность заключается именно в правильном получении плазмы, чтобы она в дальнейшем могла нормально функционировать, не вызывая осложнений у человека», - рассказал «Ридусу» Алексей Купряшов, заведующий отделением переливания крови Центра хирургии им. Бакулева.

По мнению специалистов, антитела, которые вырабатываются во время беременности для защиты плода, вызывают у мужчин острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) — поражение легких, которое нередко заканчивается летальным исходом. Острый респираторный дистресс-синдром требует искусственной терапии и аппаратной вентиляции легких.

Пока нидерландские специалисты проводят расширенные исследования, чтобы дополнить свою научную работу.

«Я считаю, нельзя дискредитировать доноров по гендерному признаку, поэтому даже ранее беременные женщины могут сдавать кровь для переливания, просто это более сложная процедура», - поделился Купряшов.