Эстонские мужчины обсуждают: нормально ли ходить по клубом без своей девушки?

Мы опросили эстонских мужчин на тему того, ходят ли они по ночным клубам и что они об этом думают. А также спросили о том, что дозволено делать, когда мужчина выходит без своей спутницы, пишет Sobraanna.ee.

Мик (35): «Я считаю, что одному ходить вполне нормально. Отношения – это не тюрьма. Не надо же постоянно находиться вместе. Если партнер вас одного не отпускает, то в ваших отношениях нет смысла. Но, конечно, границы дозволенного существуют. Если один из партнеров постоянно ходит куда-то один, это тоже нехорошо».

Сийм (28): «Мне кажется, ходить по-одному – нормально, особенно, если партнеры честны друг перед другом и говорят куда и с кем идут. Это все зависит от доверия. Меня, например, одного отпускают. Хотя обычно я зову ее с собой и если она не хочет, я иду один».

Том (25): «В общем и целом, когда находишься в отношениях, один не ходишь. Всегда есть друзья и подруги, с кем идешь. Не всегда хочется тусоваться со всеми. Иногда мужчина хочет побыть дома и поиграть в компьютер, а женщина – посмотреть сериалы. Просто стоит все обсуждать, ведь может надоесть постоянно находиться вместе».

Кейо (32): «Это зависит от пары. Я считаю, что хорошо проводить время с партнером. Обидно, если работаешь шесть дней в неделю по 12 часов, а в твой единственный выходной девушка идет гулять с друзьями. С другой стороны, не стоит забывать, что каждому человеку нужна свобода».

Имре (37): «Конечно, можно одному ходить. Не надо забывать, что у всех разные интересы, а иногда это даже полезно. В отношениях важно находить время для себя. Все зависит от договоренностей и доверия».

Маргус (54): «Одному можно ходить, если другой знает, куда ты идешь. Должно быть доверие! Но нельзя самому делать глупости. Обычно я один хожу, без жены, но иногда и вместе. Для меня не проблема, если жена куда-то идет одна».

Андрес (31): «Да, одним ходить можно, но при условии, что вы делаете все те же вещи, что и делали бы, если бы ваша половинка была рядом. Если вы не можете поцеловать другую женщину в присутствии своей, то и не надо этого делать, в ее отсутствие».