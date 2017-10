Как выглядят странные туфли-носки

Западная пресса окрестила странные туфли со «встроенными» носками, которые стоят около 75 евро, «худшей парой обуви в истории». Портал Metro также отметил, что они очень непрактичны — например, носки отдельно постирать нельзя, а при ходьбе они постоянно сползают с ног, пишет Lady.mail.ru.

Интересно, впрочем, что в действительности вовсе не Zara придумала «привязывать» носки к туфлям: еще в 2014 году подобную обувь представил бренд Chanel.

Кстати, если ты хочешь сочетать носки с туфлями (что сегодня очень модно), стоит делать это с умом и фантазией. Как подобрать носки под туфли и не облажаться, читай в нашем материале.

What do you think of these new shoes from @ZARA



Yes they are sock stilettos!!@fiatarrant pic.twitter.com/eM4OMDxmxO