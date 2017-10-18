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Как выглядят странные туфли-носки

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ФОТО: Twitter

Противоречивая новинка испанского масс-маркет бренда Zara привлекла внимание СМИ и пользователей Сетей.

Западная пресса окрестила странные туфли со «встроенными» носками, которые стоят около 75 евро, «худшей парой обуви в истории». Портал Metro также отметил, что они очень непрактичны — например, носки отдельно постирать нельзя, а при ходьбе они постоянно сползают с ног, пишет Lady.mail.ru.

Интересно, впрочем, что в действительности вовсе не Zara придумала «привязывать» носки к туфлям: еще в 2014 году подобную обувь представил бренд Chanel.

Кстати, если ты хочешь сочетать носки с туфлями (что сегодня очень модно), стоит делать это с умом и фантазией. Как подобрать носки под туфли и не облажаться, читай в нашем материале.

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