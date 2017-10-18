Полезное и приятное занятие: тренируем интимные мышцы после родов

Ощущения во время секса не такие, как прежде… Чтобы вернуть интимным мышцам после родов прежний вид, можно обратиться к специальным упражнениям, пишет Хочу.

Во время беременности организм женщины испытывает просто колоссальную нагрузку на мышцы тазового дна, которые служат опорой для будущего малыша. Во время родов же, эти мышцы являются «каналом», с помощью которого ребенок появляется на свет. Существенно повлиять на их состояние могут осложнения после родов (разрывы тканей), а также разрезание гинекологом промежности, чтобы облегчить женщине роды. Не стоит забывать, что интимные мышцы не задействованы в регулярной жизни, поэтому у большинства жизни они значительно ослаблены еще до родов, а естественный процесс появления на свет малыша еще сильнее их ослабляют.

Слабые интимные мышцы могут ухудшать качество жизни в целом. Ну, кому понравится, что даже при малейшем физическом напряжении (кашле, смехе) у женщины вдруг появляется недержание мочи (капельное подтекание), что уж говорить в случае более серьезных нагрузок. Да и на сексуальные ощущения ослабленные мышцы тазового дна тоже могут серьезно повлиять — из-за снижения эластичности тканей и уменьшение чувствительности, удовольствие от секса могут перестать получать оба партнера.

Отсутствие оргазма очень вредно для женской репродуктивной системы, без него женщина просто не может эмоционально разрядиться и получить истинное наслаждение. Кроме того, во время оргазма происходит спазм мелких сосудов, который повышает тонус венозной системы, благодаря чему обновляется кровь. Если разрядки нет, в сосудах начинается застой и со временем это может привести к дискомфорту и даже болезненным ощущениям. В этом случае врачу ничего не останется, как прописать антибиотики, которые негативно сказываются на микрофлоре влагалища.

Кроме того, при слабых интимных мышцах в будущем возможно опущение и выпадение влагалища, а значит, без хирургического лечения тут не обойтись. Но всех этих неприятностей можно избежать, если вовремя начать профилактику и лечение слабости интимных мышц.

Упражнения для тренировки интимных мышц

Специальные упражнения помогают не только укрепить мышцы, но и избавить от гинекологических проблем, которые часто сопровождают женщину на протяжении всей жизни. Кстати, некоторые из упражнений можно выполнять не только дома, но и на работе, в транспорте, в магазине, в гостях, не отрываясь от ежедневных дел.

Одно из самых действенных упражнений — это «задержка» мочеиспускания. Сымитируйте мочеиспускание, а потом резко напрягите мышцы, будто вы терпите. Повторяйте такие упражнения несколько раз в день ежедневно. Будьте уверены, что такая простая зарядка поможет быстро восстановиться и укрепить интимные мышцы. Вы можете проделывать такое упражнение лежа, стоя, сидя. Только не переусердствуйте — начинайте с малого — первые 2-3 недели один раз в день до чувства легкой усталости, затем — 5 раз в неделю не более 200 сокращений за одно занятие. Через месяц интимные мышцы полностью восстановятся.

Встаньте в позу «березка», начните сводить и разводить ноги, постепенно увеличивая амплитуду. Такое движение необходимо выполнять 5-7 раз в минуту. В первую неделю рекомендуется делать упражнение по 2-4 минуты, постепенно увеличивая до 10 минут. Такая гимнастика помогает крови быстрее прилить к мышцам.

Медленно сжимайте мышцы влагалища так, будто вы пытаетесь втянуть внутрь какой-нибудь предмет. Старайтесь максимально удержать положение сжатия, считая до пяти. Постепенно увеличите счет до 15. Результат тренировок будет заметен уже через месяц регулярных занятий. Во время первых упражнений придется выполнять 30 раз каждый час.

Для укрепления интимных мышц можете воспользоваться советом гейш. Они использовали специальные шарики, диаметром 3-3,5 см, которые были соединены между собой шнурком и имели петельку, предназначенную для выведения их из полости влагалища. Женщина помещает шарики внутрь влагалища и старается их удержать. Как только у нее это получилось, женщина должна ходить с ними какое-то время (например, делая уборку). Только учтите, звук, издаваемый шариками при постукивании друг о друга, не самый эстетичный, поэтому постарайтесь проделывать такое упражнение только дома и наедине с собой.

Если регулярно делать эти упражнения, чередуя между собой, можно довольно быстро укрепить интимные мышцы, повысив качество своей сексуальной жизни и доставив своему партнеру истинное наслаждение.