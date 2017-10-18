Три осенние диеты, которые помогут сбросить лишние килограммы без усилий

Осенние диеты позволяют заботиться не только о красоте фигуры, но и способствуют насыщению организма витаминами, которые необходимы для укрепления иммунитета перед сезонными вспышками инфекций, пишет Ivona.bigmir.net.

Овощная диета

Осенью – самое время побаловать себя сезонными фруктами и овощами. Недорогие арбузы, дыни, яблоки, помидоры, тыкву, морковь и капусту можно найти на прилавках вплоть до середины ноября. Вам останется только научиться готовить из них низкокалорийные блюда.

Для диетического рациона хорошо подойдут овощные супы из капусты, сельдерея, болгарского перца и томатов, тушеная капуста с небольшим количеством масла, приготовленные в пароварке или на гриле рыба и куриные грудки. Не забывайте и о красном мясе – оно богато витамином В 12, который ускоряет обмен веществ.

Тыквенная диета

Свое осеннее меню можно настолько разнообразить тыквой, что во время диеты вы не заметите никакого дискомфорта. Тыква полезна тем, что выводит токсины, очищает организм и укрепляет иммунитет. Есть в ней и витамин С, который спасет от осенних простуд, и витамины группы В, которые не только справятся с усталостью, раздражительностью и бессонницей, но и сделают волосы пышными, а ногти крепкими, и витамины А и Е – главные борцы с морщинами и преждевременным старением, и витамин К, влияющий на свертываемость крови, которого практически нет в других овощах.

Яблочная диета

Яблоки – главный фрукт осени. Они помогают ускорить обмен веществ, благодаря фруктозе обеспечивают организм энергией и налаживают работу мозга, а также отлично борются с лишним весом, так как в 100 г продукта содержится всего 40 ккал. При яблочной диете фрукты можно не только есть в первозданном виде, но и запекать их в духовке и готовить пюре.