Почему современные женщины не хотят замуж

Налицо тенденция: процент одиночек по всему миру постоянно растет. Лидирует в этом отношении Швеция, а в списке самых “одиноких“ стран – США, Британия и Япония. Среди женщин все больше тех, кто осознанно принимают решение оставить поиски партнера и наслаждаться настоящим моментом, пишет Ivona.bigmir.net.

Конечно, так было не всегда. Однако, в какой-то момент девушки просто перестали покупаться на эту вечную историю о счастливом замужестве, взглянули на себя по-новому и обнаружили о себе две важных вещи.

1. С ними все хорошо – вне брака они достигли карьерных высот и ведут насыщенную социальную жизнь.

2. Замуж ради галочки они не пойдут и плохих отношений не потерпят – что бы там ни говорила бабушка. Быть несчастной, в конце концов, куда более неприлично, чем быть незамужней. Стало понятно, что гонка за парой больше неактуальна.

Апологеты “сингл-шейминга“ утверждают, что все дело в требованиях – мол, они слишком завышены. Но вряд ли зашкаливающим самомнением можно назвать желание жить в союзе с человеком, который уважает тебя и твое личное пространство, помогает развиваться, а не наоборот, и радуется твоим успехам не меньше своих.

Если так, то у Джейн Остин, отказавшейся идти замуж без любви и доказавшей невероятное – женщина может обеспечивать себя своим творчеством – тоже была завышена планка.

Итог, в нынешнее время приемлемо быть как замужем, так и не замужем. Женщины не отказываются от брака из принципа, они, скорее, не могут найти партнера, с которым их жизнь станет лучше, а способов улучшить ее и без него достаточно.