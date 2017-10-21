Болезни десен могут провоцировать опухоли у женщин

Связаны ли болезни десен со злокачественными опухолями? Опубликованное в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention исследование предполагает наличие связи между двумя этими нарушениями, особенно у женщин пожилого возраста. Исследователи выяснили, что в данной возрастной группе заболевания десен повышают риск рака груди, легких и пищевода, а также злокачественной меланомы - наиболее опасной разновидности рака кожи. Однако количество участниц исследования было не столь значительным для того, чтобы признавать его результаты окончательными, как подчеркивают ученые из Гарвардской школы стоматологии. И всё равно, здоровье полости рта человека должно быть его важнейшим приоритетом, поскольку ученые ранее доказали связь между болезнями десен и сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет Medikforum.ru.

Еще одним ограничением этого исследования является тот факт, что диагноз болезнь десен ставился на основании телефонных опросов женщин, а вовсе не выводов экспертов. Между тем не все заболевания десен равнозначны. Женщинам с некоторой степенью раздражения десен и кровотечениями могут на основе осмотра стоматолога поставить диагноз заболевание десен, однако чаще всего это гингивит, от которого можно избавиться при помощи правильной чистки зубов. Периодонтит является значительно более тяжелой формой болезни дёсен, и именно он связан с самыми разными внутренними заболеваниями организма. При периодонтите десны как бы отделяются от зубов, поскольку речь идет о повреждениях костей, которые удерживают зубы в челюсти.

Многие люди не знают разницы между гингивитом и периодонтитом. И хотя авторы исследования сделали поправку на определённые разновидности факторов риска рака, включая курение, они не учитывали многие другие вроде воздействия асбеста, генетической предрасположенности к раку или хотя бы пожилого возраста, который сам по себе увеличивает опасность возникновения опухолей.