Косметологи развеяли мифы об уходе за лицом

Несколько косметологов и дерматологов рассказали на страницах журнала Cosmopolitan о том, какие представления о красивой коже лица на самом деле являются неоправданными. В частности, эксперты назвали мифом утверждение о том, что для увлажнения кожи нужно пить больше воды. По их словам, употребляемая во время питья влага не доходит до поверхностных слоев кожи – увлажнять ее гораздо эффективнее кремом или лосьоном, пишет Medikforum.ru.

Попытки уменьшить поры, говорят специалисты, также абсолютно не результативны. Размер пор определяется генетикой и изменить его физически невозможно.

Кроме того, отнюдь не полезно для кожи лица потеть в сауне или бане, как это часто утверждается. Считается, что с потом при этом выходят токсины и кожа становится более здоровой и чистой. Но дерматологи подчеркнули: пот практически полностью состоит из воды, никаких токсинов в нем нет. Для сосудов лица сауна скорее вредна, чем полезна.

Опровергли эксперты и популярное мнение о том, что при длительном применении крема кожа к нему «привыкает». По их словам, если привычный крем перестал работать на улучшение состояния кожи, то, скорее всего, изменения произошли в самой дерме – например, под влиянием гормонов, стресса или образа жизни. Любимым кремом для лица можно пользоваться годами, подтвердили специалисты.