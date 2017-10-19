«У нас год не было секса»: Пинк впервые рассказала о проблемах в браке.

На самом деле все, что мы видим, это лишь вершина айсберга. Тяжелая ежедневная работа, отказ от каких-то идей и постоянные компромиссы — вот что всегда остается незамеченным, пишет Ofigenno.cc.

О трудностях семейной жизни решила рассказать певица Пинк, которая уже однажды расставалась с любимым, но нашла в себе силы забыть об обидах и начать совместную жизнь заново.

Артистка никогда не стеснялась говорить о проблемах в ее браке, тем не менее его считали чуть ли не идеальным.

Певица заявила, что было время, когда муж жутко раздражал ее: «Были моменты, когда я смотрю на Кэри, и он самый умный, логичный, постоянный, он как камень. Он действительно хороший человек и отец. А потом взгляну на него и подумаю: "Я тебя никогда не любила. Мне ничего в тебе не нравится. У нас нет ничего общего. Мне не нравится никакое дерьмо, которое нравится тебе. Я больше не хочу тебя видеть"».

Пинк призналась, что иногда ее возлюбленный казался ей самым лучшим на свете, а в кризисные периоды она ловила себя на мысли, что никогда не любила его по-настоящему.

Иногда их конфликты были настолько серьезными, что они всерьез собирались расторгнуть брак. Был период, когда у них целый год не было интимных отношений.

Тем не менее певица считает, что все это только пошло им на пользу. Они повзрослели и научились слушать друг друга.

«Моногамия — эта работа. Но когда ты ее проделаешь, то все снова становится хорошо», — рассказала артистка.

Пинк рассказала, что очень важно бороться со своими перепадами в настроении: «Я злилась на него, а уже через пять минут искренне восхищалась его задницей в новых джинсах. Он помогал мне и говорил такие вещи, которые успокаивали меня, так как он знает меня очень хорошо. Но на следующий день мне опять хотелось заколоть его вилкой». Певица призналась, что они с мужем действительно научились искусству общения. Ведь в браке главное — уметь договариваться.