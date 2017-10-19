Трехлетняя девочка уже несколько раз становилась королевой красоты

Ариэль имела успех, и с тех пор малышка, которой летом исполнилось три года, постоянно колесит по стране, конечно же, вместе с матерью, Даниэль. Девочка уже успела поучаствовать в девяти конкурсах, проходивших в разных штатах, в том числе в национальном соревновании, и часто получала корону победительницы в той или иной номинации, пишет Deti.mail.ru.

По словам 27-летней Даниэль, которую цитирует The Daily Mail, в первый раз она решила просто попробовать, посмотреть, как дочка, которая в то время была очень стеснительной, отреагирует на предложение нарядиться и выйти на сцену. Опыт оказался удачным, и поэтому Даниэль подала заявку на следующий конкурс. Как рассказала женщина, участие в конкурсах очень изменило девочку, она стала более открытой и общительной, а также завела много подружек.

«Ариэль просто обожает конкурсы, ей нравится наряжаться, менять костюмы, прически, макияж, танцевать, заводить новых друзей. Когда я ей говорю, что мы едем на конкурс, она скачет от радости и вспоминает всех своих подружек, с которыми познакомилась там», – рассказывает Даниэль, у которой тоже появилось много подруг среди мам юных участниц. Женщина уже потратила на дочкино «хобби» почти 600 долларов, не считая расходов на наряды, так как участие в некоторых конкурсах платное.

Даниэль подчеркнула, что прекратит участие дочки в таких мероприятиях, как только увидит, что это перестало приносить Ариэль удовольствие. В любом случае, Даниэль не планирует продолжать этим заниматься после того, как Ариэль исполнится пять лет.

Между тем, далеко не все родственники одобряют увлечение матери и дочки конкурсами красоты. В первую очередь глава семьи, который поначалу отнесся к тому, что дочка выходит на сцену, резко негативно. Однако, по словам Даниэль, увидев, сколько радости это приносит Ариэль, он изменил свое отношение.