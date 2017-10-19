Диетологи: если голодать с умом, можно добиться фантастических результатов

Прерывающееся голодание у мышей помогало перезапустить обменные процессы и активировать сжигание жира за счет выделения тепла. В течение 16 недель животные голодали, согласно определенному графику. Их кормили два дня, потом шел день голода (ничего не ели), и цикл повторялся. Контрольная же группа мышей ела как обычно, пишет Medikforum.ru.

Через четыре месяца мыши из основной группы весили меньше, чем из контрольной. Плюс, голодание помогло сократить накопление белого жира за счет активации коричневого жира, сжигающего первый с выделением тепла. Показатели глюкозы и инсулина в основной группе были более стабильными.

По мнению ученых, подобное прерывающееся голодание без снижения потребления калорий регулирует иммунную реакцию в жировых клетках. В целом оно может быть профилактическим и терапевтическим подходом к лечению ожирения и нарушений обмена веществ.