Англичанка пережила 18 выкидышей и все-таки стала матерью в 48 лет

Луиза встретила Марка в 1999 году. Тогда она поняла, что именно с ним хочет создать семью. Но тут выяснилось, что мужчина сделал вазэктомию.

Луиза не бросила Марка и решила прибегнуть к процедуре ЭКО. Тем не менее большинство попыток заканчивались неудачно. Женщина не могла забеременеть.

"Это было худшее испытание в моей жизни", — сказала Луиза. В 2010 году пара хотела отказаться от процедур, пишет Life.ru.

До рождения своего сына женщина пережила 18 выкидышей и потратила £80 тыс. на процедуры ЭКО. Но Луиза и Марк не собирались сдаваться и продолжали попытки.

В конце концов это произошло. Когда Луиза услышала от врачей заветное "да", ее радости не было предела. И плевать, что на тот момент ей исполнилось 48 лет. Влюбленные были готовы продолжать попытки вплоть до 50 лет.

Через 37 недель в июне 2016 года родился Уильям. Сейчас Луиза счастлива и делится своей историей, которая вдохновляет и других женщин, пытающихся забеременеть.

"Несмотря на выкидыши, мы осуществили свою мечту, у нас появился ребенок".