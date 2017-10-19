Массажист показал, что стало со спиной клиентки, которая работает парикмахером

Грейс Кэмпбелл, фото которой выложил Пател, работает парикмахершей в Лестершире. Девушка вынуждена часами стоять в одном и том же напряженном положении, работая с прическами клиентов — именно этим массажист объясняет ее жуткие синяки после лечебной процедуры.

После того как пост со снимками стал вирусным и собрал 22 тысячи репостов, Хайтеш Пател поделился фотографиями других клиентов. И, судя по состоянию их спины после сеанса гуаша, у всех у них тоже были ужасные застойные явления, пишет Life.ru.

Впрочем, пугающие фотографии можно объяснить не только эпидемией застоев в Лестершире. Дело в том, что китайский массаж гуаша подразумевает использование монет или пластинок для соскребания верхних слоев кожи. Неудивительно, что после этой процедуры на спине остаются синяки и борозды. Некоторые комментаторы аккуратно намекнули об этом мастеру.

"Это шокирующие снимки вреда, нанесенного гуаша, а не последствия работы парикмахером. Вы подвергаете себя риску, подписываясь на антинаучную ерунду, которая приносит видимый, измеримый вред коже".

Отметим, что этот намек не повлиял на поведение мастера — он продолжает выкладывать фотографии клиентов и полностью доволен произведенным эффектом.