Вот четыре трюка, чтобы можно было носить каблуки весь день - без боли и последствий

Так, девушки готовы опробовать разные штучки для того, чтобы облегчить себе жизнь. Это касается как одежды, так и обуви, пишет Lifter.com.ua.

Вот подборка из самых важных советов, которые помогут вам наслаждаться жизнью, даже будучи весь день на шпильках!

1. Выбирайте хорошую обувь

Насколько долго вы сможете вытерпеть в туфлях, зависит от ее качества. В это трудно поверить ровно до момента покупки более дорогой и высококачественной обуви.

Обувь должна не болтаться на ноге, а плотно охватывать ступню без пустот и зазоров. Лучше потратить немного больше денег, но приобрести действительно хорошие туфли.

2. Толщина каблука

Шпильки потрясающие, но долго их носить равно настоящему безумию! Лучше начинать с толстых каблуков. Они считаются более устойчивыми, и нога к ним гораздо быстрее привыкнет.

Со временем вы сможете начать носить менее толстый каблук, и так плавно перейти к шпилькам.

3. Никогда не обувайте новые туфли на целый день!

Не стоит надевать ненадеванные туфли на какое-то длительное серьезное мероприятие: вы можете его для себя испортить.

Постарайтесь слегка разносить туфли дома. Прогуляйтесь в них недолго, позвольте ногам к ним привыкнуть.

4. От боли в стопе избавят связанные пальцы

Это не шутка! Если связать третий и четвертый пальцы ног (считая от большого пальца), это поможет избавиться от боли в стопе. Так можно хоть сутки напролет ходить на высоких каблуках туфлях.

Если стянуть пластырем, бинтом или мягкой лентой средние пальцы ног, мышцы стоп выравниваются и снимают напряжение с пяток.

5. Дополнительные хитрости:

Не стойте долго на одном месте: это самое худшее, что можно делать в обуви на высоких каблуках - ноги очень быстро устанут. Лучше постоянно ходить, а если есть возможность посидеть — сидите. В такой обуви хорошо идти туда, где вам не придется очень долго стоять.

Увлажняйте ноги: это то, что мы делаем очень нерегулярно. Обезвоженные ноги выглядят не очень красиво. Более того, у вас будет меньше шансов заработать кучу болезненных мозолей.

Практика: чем чаще вы носите туфли на каблуках, тем легче вам будет в них ходить!